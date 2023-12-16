В Оленегорске открыли центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта»

В Оленегорском городском округе открыт центр обслуживания клиентов филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск. Центр расположен по новому адресу: ул. Строительная, 41.

В новом офисе жители Оленегорска могут оплатить услуги, передать показания счётчиков, подключить цифровые сервисы, а также приобрести электротовары и решить вопросы по перерасчету за обращение с ТКО.

Офис ориентирован на обслуживание клиентов по большому спектру консультационных услуг: от электроснабжения до капремонта и обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, в центре предусмотрены зоны обслуживания физических и юридических лиц, кассы для оплаты электроэнергии и терминал для оплаты услуг по капремонту и обращению с ТКО, а для юных северян обустроен детский уголок.

«Новый ЦОК полностью соответствует единому корпоративному стилю госкорпорации «Росатом». Такой подход позволяет эргономично распределить и эффективно использовать пространство. Комфорт и удобство наших клиентов - главный приоритет работы «АтомЭнергоСбыта». Мы следуем высоким стандартам качества, совершенствуем цифровые сервисы компании, чтобы сделать взаимодействие с гарантирующим поставщиком максимально простым и приятным», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Кроме того, он отметил профессиональные компетенции персонала и «мягкие» навыки сотрудников как драйвер высокого стандарта сервиса.

«Благодарю компанию «АтомЭнергоСбыт» за комфортный, уютный офис, который был сегодня открыт. Это очень важно, потому что здесь есть обслуживание юридических и физических лиц. Надеемся, новый офис будет их радовать. А компании желаю процветания и побольше новых благодарных клиентов», - отметила Оксана Степкина, заместитель главы администрации города Оленегорска.

Фото предоставлено филиалом «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.