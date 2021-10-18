В Оленегорске открыт исправительный центр

В торжественном мероприятии принял участие депутат областной Думы Олег Самарский, который отметил, что этот центр в регионе первый. Превратился он в самостоятельное учреждение из маленького изолированного участка, функционирующего на базе колонии-поселения №24.

— Для осужденных, переведенных в исправцентр и отбывающих наказание в виде принудительных работ как альтернативного варианта лишению свободы, это шанс ресоциализироваться, получить новые знания и профессию. Как правило, людям с судимостью трудно устроиться на работу. Исправительный центр – это эффективное решение проблемы социальной адаптации осужденных, возвращения к нормальной жизни на свободе. Надеюсь, что такие учреждения появятся и в других муниципалитетах, – сказал Олег Самарский.

На сегодняшний день Исправительный центр №1 рассчитан на одновременное пребывание 112 человек: 100 мужчин и 12 женщин, которые трудоустроены на предприятиях Оленегорска.