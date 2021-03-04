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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.21 12:30

В Оленегорске отремонтируют музыкальную школу

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил торги на капитальный ремонт здания музыкальной школы в городе Оленегорск по ул. Энергетиков, 3. Начальная цена контракта составляла 70,4 млн рублей.

На оказание услуг претендовало пять участников. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям закона, документации об электронном аукционе и были допущены к торгам.

В ходе проведения торгов начальная стоимость контракта снизилась на 3%.

Победителем признан индивидуальный предприниматель из Мурманска Белоус С.И., предложивший наименьшую цену исполнения контракта.

Между заказчиком – муниципальным учреждением дополнительного образования «Музыкальная школа» и ИП Белоус С.И. был заключён муниципальный контракт на сумму 68,3 млн рублей.

На выделенные деньги подрядчику необходимо провести демонтажные работы, установить новые окна, двери, кровлю, а также осуществить внутренние и наружные отделочные работы здания школы.

По условиям контракта сдать объект в эксплуатацию необходимо будет в конце ноября 2021 года, сообщил комитет по конкурентной политике Мурманской области.

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