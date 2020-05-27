В Оленегорске перекрыто движение всех видов транспорта по Южной улице

Как сообщает администрация муниципального образования, в связи подъёмом уровня воды озер Ближнее и Комсомольское во время половодья, для проведения ремонтных работ с 26 мая по 1 июня перекрыто движение всех видов транспорта по участку улицы Южная (от Мончегорского шоссе до перекрестка с дорогой на колонию-поселение КП-24).

Проезд грузового автотранспорта разрешён от Мончегорского шоссе на Ленинградский проспект, улицу Пионерская и далее – на улицу Южная.