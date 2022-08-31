В Оленегорске после обращений жителей отремонтируют многоквартирные дома

Министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова с рабочим визитом посетила Оленегорск. Основным поводом стали многочисленные жалобы от жильцов многоквартирного дома на ул. Мира, 20.

По их словам, в доме периодически подтапливает водой подвал, а дожди заливают второй этаж. Осмотрев двухэтажное строение, Алёна Кузнецова отметила, что кровлю необходимо менять полностью, а подвал просушить и герметизировать. Провести эти работы возможно только в ходе капитального ремонта.

Совместно с главой администрации Оленегорска Иваном Лебедевым и представителями управляющей организации составлен план решения проблемы, реализовать его помогут специалисты Мингосжилстройнадзора. 30 августа министр обсудила с муниципальными коллегами начальный этап выполнения плана.

По просьбе местных жителей Алёна Кузнецова посетила первый каменный дом Оленегорска, – он также требует повышенного внимания. Глава ведомства поручила местным властям совместно с коммунальщиками составить план работ и по этому зданию.

«Сейчас проводится много работ в жилищном фонде. Видно, что Оленегорск становится всё красивее и комфортнее – об этом говорят и местные жители», – отметила Алёна Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru