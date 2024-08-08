В Оленегорске появилась новая клиентская аллея «АтомЭнергоСбыта»

Сотрудники филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск вместе с представителями органов власти, значимых клиентов компании и неравнодушными жителями города высадили первую в Оленегорске клиентскую аллею. Мероприятие приурочено к 75-летию города-труженика Оленегорск.

В рамках экологической инициативы в центральном сквере «Надежда» на улице Строительная появилось 35 саженцев сирени.

Как отмечает пресс-служба энергокомпании, акция гарантирующего поставщика по высаживанию клиентских аллей направлена на минимизацию вырубки деревьев и озеленение городских пространств. Кроме того, с одной стороны проект является благодарностью клиентам компании, которые уже сегодня совершили отказ от бумажных квитанций в пользу цифровых сервисов, а с другой – поводом перейти на современные сервисы, которые позволят сэкономить ресурсы, требуемые на изготовление бумажных квитанций.

«Сохранение природы и поддержание экологической устойчивости регионов присутствия является одним из приоритетных направлений деятельности «АтомЭнергоСбыта». Каждая клиентская аллея – это не только вклад в лесовосстановление и озеленение, но и формирование экологического сознания общества. Её цель – приобщить как можно больше людей к разумному потреблению невозобновляемых ресурсов и осознанному образу жизни. Сегодня акция примечательна также и тем, что проходит в день 75-летнего юбилея города Оленегорска», – отметили в «АтомЭнергоСбыте».

Фото предоставила пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.