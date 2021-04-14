В Оленегорске появился центр юнармейского движения

В День космонавтики в Оленегорске состоялось открытие юнармейской комнаты. В мероприятии приняли участие начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Алмаз Биктимеров и глава города Олег Самарский.

Теперь в центре юнармейского движения будут проходить встречи с известными людьми, занятия по начальной военной подготовке, заседания по обсуждению планов и итогов мероприятий. Комната станет координирующим и направляющим центром юнармейского самоуправления в Оленегорске.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках открытия центра также состоялась церемония принятия кандидатов в ряды «Юнармии». Семь новых юнармейцев из школ №13 и №22 присягнули движению и вступили в его ряды.