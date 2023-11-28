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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.23 13:30

В Оленегорске представители комитета по туризму, администрации города, региональные гиды и туроператоры обсудили план развития туризма с предпринимательским сообществом и молодёжью

Встречи прошли в рамках разработки планов развития туризма в муниципалитетах. Участники встречи поговорили о том, какой туризм нужен городу.

При разработке планов для каждого муниципалитета есть как локальные самобытные мероприятия, тесно связанные с уникальными особенностями муниципалитетов, так и универсальные инструменты, которые помогают решить общие для всех вопросы.

Например, в муниципалитетах с уже сформированным туристическим потоком необходима серьезная работа по блоку «Развитие инфраструктуры», в первую очередь нужны современные места размещения и питания. Для муниципалитетов, которые являются «новичками в туризме», работу необходимо начинать с развития ярких локальных событийных мероприятий, а также разработки небольших однодневных экскурсионных программ для гостей.   

«В Оленегорске более полувека назад режиссёром Александром Роу был снят легендарный фильм, название которого теперь носит одноименный ежегодный январский фестиваль «Морозко». Развитие фестиваля – одна из точек старта в туризме для Оленегорска. Также важно разработать контрольный текст обзорной экскурсии по городу. Это позволит построить интересный экскурсионный маршрут, расставив важные для города исторические и современные акценты, а также станет «точкой входа» для региональных гидов», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, процесс разработки планов по развитию туризма в муниципалитетах стартовал в июле текущего года. Комитет по туризму совместно с администрациями муниципальных образований и агентств развития территорий начали работу с определения главной проблемы и формулировки цели. Проблемы и цели в каждом муниципалитете свои, так же, как и уникальные особенности, вокруг которых и строится вся работа.

На сегодняшний день разработаны планы для 14 муниципальных образований, все мероприятия и инструменты сгруппированы в 5 блоков: «Развитие инфраструктуры», «Привлечение кадров», «Развитие маршрутов и туристических продуктов», «Маркетинг и продвижение», а также формирование календаря событийных мероприятий, на которых ждут туристов «51 событие».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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