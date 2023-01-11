В Оленегорске пресечена деятельность кустарного цеха по переработке незаконно добытого камчатского краба

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району обнаружили в Оленегорске цех по незаконному производству крабовой продукции и изъяли более 950 кг добытого браконьерами камчатского краба на сумму свыше 6,4 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району пресечена деятельность кустарного цеха по переработке незаконно добытых водных биологических ресурсов в Оленегорске. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 6,4 млн рублей», - говорится в сообщении.

По информации представителей управления, два выявленных злоумышленника участвовали в переработке незаконно добытого камчатского краба, его транспортировке и реализации в центральных регионах России. У преступников изъяли автомобиль и 901 комплект конечностей краба общим весом более 950 кг, пишет ТАСС.