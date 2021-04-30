В Оленегорске приступили к сносу аварийного дома

В Оленегорске подрядчик приступил к сносу аварийного многоквартирного дома. Работы будут проведены за счёт субсидии Министерства строительства Мурманской области.

Администрация Оленегорска подписала контракт с ООО «МурманскАвтобат+». Перед подрядчиком стоит задача снести двухэтажный дом на Кирова, 9, вывезти и утилизировать образовавшийся после демонтажа строительный мусор. Также необходимо очистить земельный участок от фундамента и других останков здания и рекультивировать освободившуюся территорию. После чего объект будет снят с кадастрового учёта.

Все работы необходимо провести до 1 июля 2021 года.