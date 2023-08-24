В Оленегорске продолжается капитальный ремонт Дома физкультуры

Дом физкультуры по улице Строительной, 47 был открыт в 1968 году. В спортивных залах и бассейне на постоянной основе занимаются более 500 юных спортсменов по видам спорта: плавание, волейбол, баскетбол, мини-футбол. Проходят занятия для взрослых и людей с инвалидностью.

Также на постоянной основе проводятся соревнования различного уровня, спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, фестивали и спортивные праздники, принимаются нормативы ГТО. Капительный ремонт данного объекта поможет создать более комфортные условия для всех занимающихся.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, сейчас на объекте ведутся работы по оштукатуриванию стен и наклонной части чаши бассейна, идёт укладка плитки, монтаж декоративных панелей, а также работы по установке входных дверей и монтажу крыльца запасного выхода.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта Мурманской области», а также плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru