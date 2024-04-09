В Оленегорске продолжается капитальный ремонт социальных учреждений

Министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков посетил социальные объекты в Оленегорске, в которых идёт капитальный ремонт.

В одном из важнейших для оленегорцев спортивном учреждении – Ледовом Дворце – завершаются демонтажные работы. Бригады заканчивают убирать старые конструкции и инженерные сети.

На объекте установлены временные сооружения: бытовки рабочих, ограждение стройплощадки. На время, пока идёт ремонт, установлено освещение площадки и видеонаблюдение.

«В оленегорском Ледовом Дворце завершаются работы по возведению внутренних перегородок здания, расчистке металлоконструкций. Продолжаются работы по нанесению огнезащитного материала на металлические конструкции», – рассказал Алексей Грачиков.

На новые установленные перегородки специалисты уже наносят штукатурку. Подрядчик монтирует металлический каркас обшивки стен.

Выполняются работы по кирпичной кладке оконных проёмов. В это же время штробят стены для прокладки новых слаботочных и силовых кабелей.

Внешне здание тоже будет обновлено.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, Ледовый Дворец преображают в рамках национального проекта «Демография», стратегического плана «На Севере – жить» и государственной программы Мурманской области «Физическая культура и спорт».

В посёлке Высоком ремонтируют школу. Подрядная организация демонтирует перегородки, внутреннюю отделку, сети водоснабжения, водоотведения на первом и втором этажах. В это время на четвертом этаже завершается подготовка стен под окраску.

В рамках выезда глава регионального Минстроя также посетил населённые пункты в Оленегорском районе, где по программе реновации ЗАТО планируется провести капитальные ремонты соцучреждений и многоквартирных домов.

Фото: https://gov-murman.ru