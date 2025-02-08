В Оленегорске проходит трёхдневный XXIX областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…»

С 7 по 9 февраля в Оленегорске проходит XXIX областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать». Мероприятие приурочено к 36-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль, который посвящён героям-защитникам Отечества, давно вышел за рамки городского мероприятия и стал важным событием культурной жизни Мурманской области. Традиционно к участию в нём приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений от 18 лет. Это уникальная площадка для встреч ветеранов локальных войн и действующих военнослужащих. Фестиваль также играет важную роль в патриотическом воспитании молодёжи.

В первый день фестиваля гости встретились с участниками специальной военной операции, также работает интерактивная выставка, где представлены образцы вооружения и военного обмундирования. В субботу, 8 февраля, запланировано торжественное открытие фестиваля, конкурсная программа и выступление сербского исполнителя Александра Кочича. 9 февраля все желающие смогут присоединиться к шествию к мемориалу «Памяти павших ради живых» и принять участие в торжественном митинге. Завершится фестиваль гала-концертом, на котором объявят победителей конкурсной программы.

Мероприятие проходит в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» (Оленегорск, ул. Мира, 38а, пр. Ленинградский, 5). Вход свободный (12+).

Напомним, фестиваль солдатской песни проводится в Оленегорске с 1997 года. Его основателями стали ветераны боевых действий в Афганистане. С тех пор география локальных конфликтов расширилась, но песни, звучащие на фестивале, остаются такими же пронзительными и актуальными, как и много лет назад.

Как отмечает региональное Министерство культуры, организаторами фестиваля выступили областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова; отдел по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Оленегорска; оленегорский Центр культуры и досуга «Полярная звезда»; Мурманское региональное отделение «Российский Союз ветеранов Афганистана»; Мурманское региональное частное учреждение «Центр реабилитации и интеграции инвалидов боевых действий и военной службы»; Мурманское областное отделение ВООВ «Боевое братство». Партнёр фестиваля – акционерное общество «Олкон».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/