В Оленегорске проходит XXVII открытый областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…»

По традиции местом проведения станет город Оленегорск, Центр культуры и досуга «Полярная звезда». Участники - ветераны Афганской войны, Северного Кавказа, Сирии и других горячих точек, отдельные исполнители и самодеятельные коллективы на этот раз съедутся не только со всей Мурманской области, но и из стран Ближнего зарубежья.

Как сообщает vk.com/murmanculture, программа фестиваля насыщенная. В вокальном конкурсе примут участие более 40 исполнителей. Это действующие военные и сотрудники силовых структур, ветераны военной службы, участники патриотических клубов и творческие коллективы КДУ области. В их исполнении прозвучат песни о воинском долге, о Родине, о Победе.

Специальные гости фестиваля: заслуженная артистка Российской Федерации, рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнительница своих песен Юлия Чичерина и сербский музыкант Александр Кочич.

Вчера в рамках программы фестиваля в Доме культуры состоялась встреча молодёжи с участниками боевых действий «Долг и честь».

Сегодня, 11 февраля, в 11 часов состоится мастер-класс «Связь, развитие от времён Великой Отечественной войны до наших дней». А в 13 часов состоится торжественное открытие фестиваля солдатской песни.

12 февраля на Центральной площади Оленегорска с 10.00 до 14.00 будет работать интерактивная выставка «На посту памяти! Пост №5, посвящённая героям Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.».