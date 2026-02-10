Кадровый центр «Работа России» и порт «Лавна» проведут в Мурманске рекрутинговый турМурманская области вошла в список регионов, где средняя пенсия превышает 30 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.02.26 09:30

В Оленегорске прошёл гала-концерт ХХХ фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...»

Мероприятие было посвящено 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Году единства народов России.

Исполнители и почётные гости фестиваля по традиции перед концертом возложили цветы к мемориалу «Памяти павших ради живых» в память о воинах-интернационалистах, погибших при выполнении служебного долга. В митинге приняли участие спикер областной Думы Сергей Дубовой, депутаты регионального парламента Лариса Орлова и Александр Богович, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, представители муниципалитета, ветеранских общественных организаций, участники боевых действий, школьники, юнармейцы и волонтёры.

– Сегодня мы вспоминаем события, которые навсегда остались в истории нашей страны и сердцах миллионов людей, – отметил Сергей Дубовой, выступая на митинге. – 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск пересекла мост «Дружба» через реку Амударья, завершив вывод ограниченного контингента из Афганистана. Эта дата стала символом окончания противостояния, унёсшего жизни тысяч советских солдат и офицеров, искалечившего судьбы многих людей. Эта война оставила след и в истории нашего края. Глубокое уважение нашим землякам – ветеранам-афганцам, которые прошли через горнило войны, через испытания боями, тяжесть утрат и вернулись домой. Их опыт и мудрость бесценны для новых поколений защитников Отечества, особенно для тех, кто сегодня отстаивает интересы нашей страны в зоне проведения СВО.

В гала-концерте приняли участие победители и лауреаты фестиваля – творческие коллективы и исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур, гражданского персонала, ветеранов армии и флота, членов военно-патриотических клубов и объединений. Фестиваль солдатской песни проводится в Оленегорске в 30-й раз. Впервые он прошёл 1996 году. У его истоков стояли ветераны боевых действий в Афганистане.

Парламентарии вручили специальные призы победителям в отдельных номинациях.

– Каждый год мы приезжаем в гостеприимный город Оленегорск, чтобы вновь прикоснуться к живой памяти о подвиге, о долге, о братстве, которое проверено временем. Тридцатый фестиваль солдатской песни проходит в преддверии знаменательной даты – 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. И в этом есть глубокий символ. Каждая песня, прозвучавшая на этом фестивале, – это частица правды о войне, которую мы должны помнить не для того, чтобы вновь идти в бой, а чтобы ценить жизнь и чтить тех, кто отдал ее за Родину, – подчеркнул Сергей Дубовой, обращаясь к участникам фестиваля. – Особое значение фестиваль приобретает в Год единства народов России. Афганская война, как и все испытания в истории нашей страны, прошла через судьбы представителей всех народов нашей Отчизны. Вместе стояли плечом к плечу солдаты десятков национальностей. И сегодня солдатская песня вновь становится тем объединяющим началом, где нет разделения по крови или вероисповеданию – есть только общая боль утрат, гордость и любовь к Отчизне. В этом – сила нашей многонациональной державы.

Почётные гости выразили благодарность организаторам фестиваля за особую атмосферу мероприятия и значительный вклад в нравственное и патриотическое воспитание молодёжи.

 

 

Фото (пресс-служба администрации г. Оленегорск): https://duma-murman.ru/upload/iblock/627/4sboq2x53cc3krzk6e6ampftgt73fpcy.jpeg

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Преступление». Художественный сериал, 18 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к иене и незначительно укрепляется к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис поручил рассмотреть возможность оперативной модернизации коммунальных сетей в Большом Сафоново-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»