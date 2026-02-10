В Оленегорске прошёл гала-концерт ХХХ фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...»

Мероприятие было посвящено 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Году единства народов России.

Исполнители и почётные гости фестиваля по традиции перед концертом возложили цветы к мемориалу «Памяти павших ради живых» в память о воинах-интернационалистах, погибших при выполнении служебного долга. В митинге приняли участие спикер областной Думы Сергей Дубовой, депутаты регионального парламента Лариса Орлова и Александр Богович, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, представители муниципалитета, ветеранских общественных организаций, участники боевых действий, школьники, юнармейцы и волонтёры.

– Сегодня мы вспоминаем события, которые навсегда остались в истории нашей страны и сердцах миллионов людей, – отметил Сергей Дубовой, выступая на митинге. – 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск пересекла мост «Дружба» через реку Амударья, завершив вывод ограниченного контингента из Афганистана. Эта дата стала символом окончания противостояния, унёсшего жизни тысяч советских солдат и офицеров, искалечившего судьбы многих людей. Эта война оставила след и в истории нашего края. Глубокое уважение нашим землякам – ветеранам-афганцам, которые прошли через горнило войны, через испытания боями, тяжесть утрат и вернулись домой. Их опыт и мудрость бесценны для новых поколений защитников Отечества, особенно для тех, кто сегодня отстаивает интересы нашей страны в зоне проведения СВО.

В гала-концерте приняли участие победители и лауреаты фестиваля – творческие коллективы и исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур, гражданского персонала, ветеранов армии и флота, членов военно-патриотических клубов и объединений. Фестиваль солдатской песни проводится в Оленегорске в 30-й раз. Впервые он прошёл 1996 году. У его истоков стояли ветераны боевых действий в Афганистане.

Парламентарии вручили специальные призы победителям в отдельных номинациях.

– Каждый год мы приезжаем в гостеприимный город Оленегорск, чтобы вновь прикоснуться к живой памяти о подвиге, о долге, о братстве, которое проверено временем. Тридцатый фестиваль солдатской песни проходит в преддверии знаменательной даты – 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. И в этом есть глубокий символ. Каждая песня, прозвучавшая на этом фестивале, – это частица правды о войне, которую мы должны помнить не для того, чтобы вновь идти в бой, а чтобы ценить жизнь и чтить тех, кто отдал ее за Родину, – подчеркнул Сергей Дубовой, обращаясь к участникам фестиваля. – Особое значение фестиваль приобретает в Год единства народов России. Афганская война, как и все испытания в истории нашей страны, прошла через судьбы представителей всех народов нашей Отчизны. Вместе стояли плечом к плечу солдаты десятков национальностей. И сегодня солдатская песня вновь становится тем объединяющим началом, где нет разделения по крови или вероисповеданию – есть только общая боль утрат, гордость и любовь к Отчизне. В этом – сила нашей многонациональной державы.

Почётные гости выразили благодарность организаторам фестиваля за особую атмосферу мероприятия и значительный вклад в нравственное и патриотическое воспитание молодёжи.

Фото (пресс-служба администрации г. Оленегорск): https://duma-murman.ru/upload/iblock/627/4sboq2x53cc3krzk6e6ampftgt73fpcy.jpeg