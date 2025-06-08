В Оленегорске прошёл традиционный фестиваль саамской музыки и культуры

Гостей и организаторов мероприятия, проводимого в 29 раз, приветствовала депутат областной Думы Лариса Орлова, которая отметила:

— Фестиваль саамской музыки и культуры - это не просто праздник творчества и искусства, это возможность погрузиться в уникальную атмосферу и познакомиться с традициями малочисленного народа Мурманской области, почувствовать дыхание северной природы, услышать голоса вечных стихий. Саамы много веков сохраняют свою уникальную идентичность, передавая знания и опыт от поколения к поколению. Их музыка, исполненная любви к природе и уважения к предкам, вдохновляет сердца миллионов людей.

Главным событием фестиваля стал конкурс исполнителей на саамском языке, в котором приняли участие фольклорные коллективы из Ловозера, Мурманска, Молочного, Туломы, Ены и других населённых пунктов Мурманской области.

Все желающие также могли посетить выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества, поучаствовать в мастер-классах.

Завершилось мероприятие угощением традиционной ухой, приготовленной саамскими общинами по старинному саамскому рецепту.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/0cb/wzmz3nypqimdsw3kvmyugt32gjfrgixv.jpg