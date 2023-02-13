В Оленегорске прошёл XXVII фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…»

Мероприятие было посвящено 34-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 80-летию победы в Сталинградской битве.

Традиционно фестиваль проходил несколько дней и включал в себя обширную программу. Помимо музыкального состязания и гала-концерта лауреатов и призеров, все желающие могли встретиться с участниками боевых действий и представителями поисковых отрядов, посетить мастер-классы и интерактивную передвижную выставку-экспозицию.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой 12 февраля принял участие в митинге «Памяти павших ради живых».

Обращаясь к ветеранам боевых действий, спикер отметил:

— Мы искренне гордимся нашими земляками, которые с честью вынесли суровые испытания. Преодолевая трудности, они выполнили интернациональный долг. Мы скорбим о тех, кто принял свой последний бой на чужой земле. Их подвиг навечно останется в нашей памяти.

Парламентарий поблагодарил воинов-интернационалистов за мужество, стойкость и несломленный дух, а также активную гражданскую позицию, помощь родным и близким погибших товарищей.

В это же день Сергей Дубовой приветствовал участников и зрителей гала-концерта фестиваля:

— Фестиваль солдатской песни стал ярким примером крепкой дружбы и сплоченности его участников, «боевым братством» тех, кто помнит о сослуживцах, свято чтит память всех героев, сложивших головы на полях сражений. География конкурса давно вышла за пределы нашего региона и страны, и сегодня он продолжает расширять границы. Отрадно, что в нём принимают участие молодые исполнители. Слова благодарности организаторам за особую атмосферу мероприятия, нравственное и патриотическое воспитание молодёжи.

Спикер пожелал исполнителям творческих успехов и вдохновения, фестивалю – жить и открывать дорогу новым талантам, вручил памятный подарок и диплом 1 степени коллективу «Прямая связь» из Североморска, победившему в номинации «Ансамбли – военнослужащие».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27057/