В Оленегорске прошла патриотическая акция «Одна Победа»

В рамках мероприятия юнармейцы передали очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО.

В общественной приёмной Оленегорского местного отделения партии «Единая Россия» прошла патриотическая акция «Одна Победа». В мероприятии приняли участие юнармейцы школ №№4 и 151.

Организаторы акции - местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и местное отделение партии «Единая Россия».

Юнармейцы передали очередную партию гуманитарной помощи, которую собрали учащиеся, родители, педагоги для наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Также ребята написали письма нашим защитникам со словами благодарности и поддержки, а главное, пожелали им здоровья, скорейшей победы и благополучного возвращения домой. Один из участников акции своими руками изготовил модель танка.

«Надёжный тыл приближает победу. Сегодня важен вклад каждого из нас, в том числе тех, кто мирным трудом оказывает всестороннюю помощь в решении нашей общей задачи по восстановлению мира, справедливости и процветания страны. Выражаю искреннюю благодарность директору Информационно-методического центра Оленегорска Оксане Соболевой, директору СОШ №4 Елене Шепелевой, директору СОШ №151 Елене Шидловской, начальнику штаба ВВПОД «Юнармия» Оленегорска Игорю Шидловскому, а также родителям, школьникам и юнармейцам за активное участие в акциях, направленных на поддержку наших земляков», - сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Богович.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-olenegorske-proshla-patrioticheskaya-akciya-odna-pobeda