В Оленегорске прошли областные первенство и соревнования Специальной Олимпиады по настольному теннису

В Оленегорске состоялись первенство Мурманской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН) и областные соревнования в рамках Специальной Олимпиады России по настольному теннису. Участниками спортивных мероприятий стали порядка 30 человек из Оленегорска и Алакуртти, которые боролись за 10 комплектов наград.

В программу первенства Мурманской области вошли соревнования в мужском одиночном и парном разрядах. Золотые медали завоевали Денис Самойленко, Артём Ерофеев и Аркадий Усков, серебряные – Артем Ерофеев, Максим Щеглов и Дмитрий Парников, а бронзовые – Аркадий Усков, Максим Лебедев и Денис Самойленко.

В областных соревнованиях по настольному теннису и юнифайд-настольному теннису по программе Специальной Олимпиады России победителями в своих разрядах стали Дмитрий Орлов, Александра Магина, Аркадий Усков, Дмитрий Кобец, Артем Ерофеев, Софья Внучкова и Максим Щеглов. Второе место заняли Андрей Коротовских, Виктория Рыжих, Артем Ерофеев, Дмитрий Малинин, Аркадий Усков, Елизавета Карачева и Дмитрий Парников, а третье место – Александр Хатанзей, Анна Федорова, Дмитрий Парников, Малик Мамедов, Максим Щеглов Виктория Рыжих и Дмитрий Малинин.

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития на территории Мурманской области Специального Олимпийского движения и увеличение числа его участников; привлечения внимания государственных, общественных и других организаций к проблемам инвалидов и лиц с интеллектуальными нарушениями; активизации деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации и социальной адаптации, интеграции в общество инвалидов и лиц с умственной отсталостью средствами физической культуры и спорта; выявления и отбора спортсменов с целью формирования сборной команды Мурманской области для участия в соревнованиях всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады.

Поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/