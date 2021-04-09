В Оленегорске прошли заключительные соревнования 61-го Праздника Севера учащихся

Определены победители 61-го Праздника Севера учащихся по хоккею. В Ледовом дворце спорта города Оленегорска с 6 по 8 апреля за титул сильнейших боролись четыре заполярные команды. В соревнованиях приняли участие юные хоккеисты в возрасте до 16 лет из Мурманска, Апатитов, Оленегорска и Североморска.

Команда комплексной спортивной школы олимпийского резерва города Мурманска сразу заняла лидирующие позиции. В первый соревновательный день со счётом 10:5 мурманчане одержали уверенную победу над командой спортивной школы «Юность» из Апатитов. В борьбе за медали с оленегорским «Горняком» игра закончилась со счётом 11:2 в пользу мурманской КСШОР. В заключительный день соревнований хоккеисты из областного центра обыграли ДЮСШ-3 из Североморск со счётом 8:1 и завоевали первое место 61-го Праздника Севера учащихся по хоккею.

Остальные места распределились следующим образом: «серебро» и «бронза» у СШ «Юность» (г.Апатиты) и ДЮСШ-3 (г.Североморск) соответственно, на четвёртом месте команда «Горняк» (г.Оленегорск).