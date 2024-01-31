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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 10:40

В Оленегорске провели первенство Мурманской области по конькобежному спорту

С 26 по 28 января на ледовых дорожках стадиона «Олимп» Оленегорска прошло первенство Мурманской области по конькобежному спорту. В соревнованиях приняли участие сильнейшие конькобежцы региона в возрасте от 12 до 19 лет из Мурманска, Мончегорска и Оленегорска.

Открыли соревнования смешанные эстафеты 4х400 метров.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, в эстафетах победу одержала мончегорская команда в составе Егора Попова, Алексея Демченко, Элеоноры Малышевой и Екатерины Григорьевой. У юношей и девушек 12-13 лет первое место заняла команда из Оленегорска – Александра Деревянко, Константин Яценко, Виктория Лаптева и Иван Валигура.

В многоборье среди спортсменов в возрасте 16-19 лет победу одержали представители Мончегорска Галина Дубикова, Егор Попов, Екатерина Григорьева и мурманчанин Вадим Пилипко.

В возрастной категории 14-15 лет лучшими стали мурманчане Антон Березин и Иван Беляев, а также спортсмены из Оленегорска Кира Гришанова и Анна Курасова.

У конькобежцев 12-13 лет на первом месте Иван Валигура, Виктория Лаптева и Таисия Лазаренко из Оленегорска, а также мурманчанин Демьян Щепетков.

Главными задачами проведения соревнований являются приобретение соревновательного опыта и повышение мастерства спортсменов, выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды региона на 2024 год и участие от имени Мурманской области в официальных спортивных соревнованиях.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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