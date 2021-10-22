В Оленегорске пройдёт региональный слёт молодёжи «В одном строю с Победой»

С 22 по 24 октября года на реке Куреньга в Оленегорске состоится XI региональный оборонно-спортивный военно-патриотический туристический слёт молодёжи «В одном строю с Победой». Мероприятие посвящено 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье, 62-летию со дня основания поискового движения Мурманской области, 79-й годовщине образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО, а также памяти известного в регионе писателя и краеведа Михаила Орешеты.

В рамках слёта пройдёт возложение цветов к мемориальной доске 361-го зенитно-ракетного полка ПВО на городском железнодорожном вокзале, торжественное открытие слёта, церемония закладки капсулы с посланием потомкам, а также встреча гостей мероприятия с молодёжью.

Слёт «В одном строю с Победой!» – это самый масштабный лесной проект патриотической направленности. Традиционно в середине октября на реке Куреньге свои палаточные лагеря разбивают представители всех муниципалитетов Мурманской области, чтобы научиться взаимодействовать в жестких условиях заполярного осеннего леса. Действие проходит в форме ролевой игры, которая воссоздает атмосферу военного времени.

Участие в мероприятии принимают порядка 300 молодых северян, среди которых – представители туристических, военно-патриотических инициатив, объединений и клубов Мурманской области. Им помогают более 50 наставников. Запланированы более 40 мероприятий различной направленности.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, участников ждут образовательные, творческие и спортивные мероприятия, встречи с интересными людьми, активистами и добровольцами в сфере патриотического воспитания, лектории, мастер-классы по туристическим и военно-спортивным дисциплинам. Также пройдут медицинские, антитеррористические и психологические тренинги.

Организаторы слёта – Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив и администрация города Оленегорска, при поддержке регионального Комитета молодежной политики.