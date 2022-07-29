В Оленегорске реализуются мероприятия, направленные на улучшение качества жизни северян

В ходе рабочего визита в Оленегорск вице-губернатор Елена Дягилева посетила ряд объектов, созданных и реконструированных в рамках нацпроекта «Культура» и региональной программы «На Севере – жить».

Так, в программу визита вошло посещение Центральной городской библиотеки Оленегорска, обновлённой в 2022 году по модельному стандарту. Напомним, что в этом году победителями конкурсного отбора Министерства культуры Российской Федерации стали сразу несколько учреждений Мончегорска, Оленегорска, Ковдора, Мурманска, ЗАТО Александровск, Кировска и Апатитов. На обновление библиотек по модельному стандарту в рамках национального проекта «Культура» было выделено 45 млн рублей. Официальное открытие оленегорского проекта, получившего название «Библиотека Открытий», запланировано на 3 сентября и пройдёт в рамках мероприятий, приуроченных празднованию Дня города. Остальные современные пространства региона, оснащённые новым оборудованием, мебелью и оформленные в соответствии с уникальными концепциями, также распахнут двери в сентябре. В рамках рабочей поездки заместитель губернатора оценила завершающий этап работ: сейчас на современных стеллажах учреждения сотрудники расставляют новые книги, в пространстве уже появились уютные зоны для читателей, оформлен тематический зал для юных гостей, запланирован ряд мероприятий для горожан и гостей Оленегорска.

Ещё одна точка притяжения – пространство «СОПКИ», открытое в Оленегорске в конце 2021 года. По инициативе главы региона Андрея Чибиса в Мурманской области активно создаются новые современные пространства для молодёжного актива. На сегодняшний день подобные проекты уже появились в большом количестве муниципалитетов. В планах – открытие нового формата, объединённого единой концепцией «СОПКИ.Sport». Заместитель губернатора Елена Дягилева обсудила с заместителем начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Оленегорска Евгением Коноваловым высокую востребованность со стороны молодёжи подобных инициатив: в пространстве регулярно проходят самые разнообразные мероприятия – от выступления молодёжных музыкальных коллективов до мастер-классов и воркшопов. На выездном заседании правительства Мурманской области, прошедшем вчера в Оленегорске, губернатор поддержал идею выделить дополнительные средства на расширение пространства. Этот шаг позволит дать молодым северянам ещё больше возможностей для творческой реализации, общения и интересного времяпрепровождения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, пространство «СОПКИ» создано на базе Центра культуры и досуга «Полярная звезда». В ходе визита вице-губернатор Елена Дягилева осмотрела ход работ, проводимых в рамках реновации зрительного зала учреждения. Преемник одноименного кинотеатра, построенный по проекту архитектора Владислава Марцинкевича, открыл свои двери в 1978 году. Сегодня вместе с расположенным неподалёку ДК «Горняк» центр образует своеобразный культурный хаб Оленегорска: на их базе успешно работают 40 клубных формирований, объединяющих более 700 северян, проводятся разнообразные мероприятия, в том числе Межрегиональный фестиваль славянских культур «Ворота солнца» и Областной конкурс солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» и фестиваль новогодней сказки «Морозко».

В 2022 году региональным правительством выделено порядка 28 млн рублей на обновление светового и музыкального оборудование, а также 38 млн – на проведение капитального ремонта зрительного зала центра «Полярная звезда». С инициативой модернизации концертной площадки в Оленегорске к главе региона обратился стипендиат г0убернатора Мурманской области во время церемонии вручения именных стипендий. Идея получила масштабную поддержку: сейчас реконструкция коснулась внутренних помещений, но в будущем году начнутся работы по реновации и самого здания культурного учреждения. Заместитель губернатора отметила значимость данной инициативы, подчеркнув: «За последние три года инвестиции в культуры региона выросли в 7 раз. Это позволило нам реализовать масштабные проекты по ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений, сформировать в муниципалитетах современную культурную среду. Реализация программы реновации центра «Полярная звезда» сделает учреждение ещё более привлекательным для горожан и гостей Оленегорска. Но при этом важно не только оснастить центр современным оборудованием, но и сохранить его самобытность».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/