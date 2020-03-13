В Оленегорске с 16 по 19 марта состоятся соревнования по конькобежному спорту 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся

С 16 по 19 марта в Оленегорске на льду стадиона ДЮСШ «Олимп» состоятся соревнования по конькобежному спорту 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 130 учащихся из 3-х муниципальных образований Мурманской области: Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, а также команды Республики Карелия, города Петрозаводск и Сортавала.

Три дня спортсмены в возрасте от 9 до 18 лет будут соревноваться в многоборье на дистанциях 100 м , 300 м , 500 м , 1000 м , 1500 м , 3000 м , 5000 м , групповых забегах на 1000 м , 1500 м , 3000 м и 5000 м и смешанных эстафетах 4 х 400 м .

Открытие соревнований состоится 17 марта в 18.00 в Ледовом дворце спорта.

Победители и призёры в многоборье будут награждены медалями и грамотами. Абсолютные чемпионы соревнований – грамотами и лентами чемпионов. Команды, занявшие призовые места – кубками и грамотами.

Торжественное награждение состоится 18 марта в 18.00 в Оленегорском центре культуры и досуга «Полярная звезда».