В Оленегорске сдан после капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей очередной дом

В Оленегорске после капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей сдан очередной дом. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«В доме №16 на улице Кирова в рамках краткосрочного плана капитального ремонта были заменены внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, а также теплообменник, системы водоотведения и теплоснабжения. Подрядчик провел работы качественно и точно в срок», – отметил Фёдор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего в 2021 году в Оленегорске будет проведено 13 видов работ в восьми многоквартирных домах. На сегодняшний день подрядчики исполнили контракты по шести видам работ. В большинстве случаев речь идет о замене внутридомовых инженерных сетей. Продолжается капитальный ремонт крыш, а также идет замена лифтов в трех многоквартирных домах, работы по которым предусмотрены краткосрочным планом в 2022 году.