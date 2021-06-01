В Оленегорске снесли аварийный двухэтажный дом. Работы были проведены на средства субсидии в рамках государственной программы «Комфортное жильё и городская среда».

В середине апреля с подрядчиком был заключен контракт на снос дома №9 на улице Кирова, который был признан аварийным и расселенным. Перед компанией, выигравшей конкурс на проведение этих работ, стояла задача до 1 июля снести старое здание, вывезти и утилизировать образовавшийся после демонтажа строительный мусор. Также необходимо очистить земельный участок от фундамента и других останков здания и рекультивировать освободившуюся территорию.

С поставленной задачей подрядчик справился фактически за месяц – акт выполненных работ был подписан 18 мая, сообщает Министерство строительства Мурманской области.