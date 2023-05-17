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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.23 11:45

В Оленегорске состоялась встреча предпринимателей с инвестиционным уполномоченным

В Оленегорске прошла открытая встреча предпринимателей с инвестиционным уполномоченным, в рамках которой участники обсудили муниципальные, региональные и федеральные меры поддержки бизнеса, актуальные проблемы и возможные пути их решения. С докладом выступил инвестиционный уполномоченный города Оленегорска.

«Мы намерены продолжать весь комплекс мероприятий в направлении развития предпринимательства и инвестиционной привлекательности муниципального округа в целом, учитывая серьёзные возможности использования государственных мер поддержки», – отметил заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Оленегорска Дмитрий Постник.

Участникам рассказали, как получить льготный микрозайм на развитие своего дела, какие условия для получения гранта «Губернаторский старт», как местному производителю вступить в региональный производственно-пищевой кластер.

В ходе диалога затронули вопросы о том, как стать резидентом Арктической зоны Российской Федерации, и какие существуют административные преференции для резидентов.

Предприниматели Оленегорска получили квалифицированную консультацию от руководителя проекта «Единая карта жителя» Мурманской области о льготах, бонусах и возможностях карты в целом.

Мероприятие организовано в рамках Дней предпринимательства, отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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