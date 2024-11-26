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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.24 17:30

В Оленегорске состоялся большой молодёжный профориентационный форум «Возможности Севера»

Его участниками стали почти 200 школьников и учащихся средних специальных учебных заведений из 12 муниципальных образований Мурманской области. На мероприятие приехали ребята из ЗАТО Александровск, Кандалакшского района, Кировска, Ковдорского округа, Кольского района, Мончегорска, Печенгского округа, ЗАТО г. Североморск, Терского района, Апатитов, Полярных Зорь и Оленегорска.

Идея проведения форума пришла инициативной группе активистов «Движения Первых» из Оленегорска. А сам форум стал, в том числе, и продолжением регионального проекта «Движения Первых» «Профориентация на понятном языке», который проводится детским «Советом Первых» и направлен на то, чтобы мотивировать молодых людей оставаться жить, учиться и работать в родном регионе. В рамках данного проекта школьники через экскурсии, классные встречи и другие форматы знакомят с ведущими организациями своего муниципалитета сверстников.

«Важность профориентации молодёжи нельзя недооценивать. Профориентация помогает молодым людям определить свои интересы, способности и предпочтения, чтобы сделать осознанный выбор профессии. Это способствует их успешной самореализации, снижает риск безработицы не только в нашем регионе, но и в целом по стране и повышает уровень удовлетворённости жизнью», – отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

На форуме «Возможности Севера» были представлены площадки от ведущих предприятий Мурманской области, а также состоялся экскурсионный тур на Оленегорский горно-обогатительный комбинат. Его участники побывали на смотровой площадке уникального карьера, который виден из космоса, и узнали о перспективах развития в горной отрасли.

«Вместе с другими ребятами мне посчастливилось побывать на Оленегорском ГОК. Узнал о новых для себя профессиях от работников предприятия и их профессиональном пути. Это был незабываемый опыт, который не только расширил мои горизонты, но и заставил задуматься о выборе будущей профессии», – поделился участник форума Егор Тумак из Гаджиево.

Кроме того, в рамках программы форума прошла пленарная дискуссия, посвященная поддержке молодежи в регионе, организованы профориентационные тестирования и проектная сессия по обмену идеями.

«Форум стал интересной и полезной площадкой для будущих выпускников. Молодые люди смогли познакомиться с крупнейшими региональными работодателями, задать вопросы и наладить полезные контакты. Все это создало атмосферу единства и поддержки, способствующую мотивации к реализации карьерных возможностей в родном регионе», – отметил председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Никита Тихомиров.

На форуме было представлено 11 предприятий и организаций: АО «Олкон», АО «Центр судоремонта «Звёздочка» филиал «35 Судоремонтного Завода», АО «Мурманэнергосбыт», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», Кировский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Кандалакше «Объединенная компания РУСАЛ Кандалакшский алюминиевый завод», Апатитский филиал Мурманского арктического университета, ГОБУ «Центр занятости населения Мурманской области», АНО «Арктический центр компетенций» проект «Курс на Север», Центр опережающей профессиональной подготовки Мурманской области.

Организаторами форума выступили «Движение Первых» Мурманской области, Центр занятости населения Мурманской области и комитет молодежной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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