В Оленегорске состоялся гала-концерт областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…»
Подведены итоги XXV открытого областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». Гала-концерт фестиваля, посвященный 32-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, состоялся в минувшие выходные в Оленегорске. В рамках мероприятия прошла церемония награждения победителей.
Напомним, организаторами фестиваля «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» выступают Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и оленегорский Центр культуры и досуга «Полярная звезда» при поддержке министерства культуры Мурманской области, министерства труда и социального развития Мурманской области и администрации города Оленегорска. Традиционно к участию в нем приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений от 18 лет.
В этом году в оргкомитет фестиваля поступило 54 заявки от творческих коллективов и отдельных исполнителей из Мурманска, Оленегорска, Заозёрска, Гаджиево, Полярных Зорь, Полярного, Североморска, ЗАТО Видяево, Спутника, Печенги, Кильдинстроя, Мурмашей, а также из Иркутской и Архангельской областей, Белоруссии и Латвии. Для оценки членами жюри участники направляли видеозаписи исполнения песен. Это позволило расширить географию фестиваля и привлечь новых участников из других регионов и стран.
Как сообщает региональное Министерство культуры, работы оценивали два состава жюри: общественное (ветераны боевых действий – представители общественных ветеранских организаций), а также профессиональное, в состав которого вошли заслуженный деятель искусств Российской Федерации и руководитель ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного Флота Дмитрий Акманов, композитор и музыкант Олег Сюсюра, директор музыкальной школы Оленегорска Маргарита Кивековская, завотделом народного творчества ДК им. С.М. Кирова Татьяна Рыжова и преподаватель дирижерско-хорового отделения Мурманского колледжа искусств Игорь Злотников.