В Оленегорске специалисты Фонда капремонта и управляющей компании проверили качество замены инженерных сетей.

В этом году в доме №17 по улице Мира выполнили капитальный ремонт. Подрядчик полностью заменил кровельное покрытие скатной крыши и утеплил чердачное помещение. Кроме того, капитальный ремонт коснулся и инженерных систем. В двухэтажном здании 1956 года постройки заменили сети горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения.

Чтобы убедиться, что рабочие выполнили свою работу качественно и точно по проекту, специалисты Фонда капитального ремонта вместе с управляющей компанией обошли все 16 квартир жилого дома. Проверяющие осмотрели новые трубы и поинтересовались у жильцов, нет ли у них претензий к качеству проведенного капремонта. По словам жителей, они остались довольны проделанной работой, сообщает региональное Министерство строительства.