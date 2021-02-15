В Оленегорске стартовал областной фестиваль солдатской песни

Юбилейный XXV фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» в этом году будет проходить в дистанционном формате. В торжественном открытии приняли участие вице-спикер регионального парламента Наталия Ведищева и председатель профильного комитета областной Думы Надежда Максимова.

– 25 лет для фестиваля – солидный возраст. Я благодарна его организаторам – ветеранам-афганцам, которые стояли у его истоков. Спасибо им за искренность, за правду. Этот фестиваль посвящён настоящим героям – нашим детям, отцам, братьям. Это не игра, не просто музыка – здесь поют сердцем. Потому, я считаю, фестиваль и живет все эти годы, – подчеркнула Наталия Ведищева. – Всем участникам фестиваля желаю благодарных слушателей и вдохновения.

Мероприятие по традиции началось с возложения венков и цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых».

За значительный вклад в дело патриотического воспитания населения и сохранения памяти о героических страницах истории России Наталия Ведищева вручила членам Оленегорской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Благодарственные письма Мурманской областной Думы.

– Мы ждали этого события, и этот юбилейный фестиваль солдатской песни должен был пройти не дистанционно, – отметила Надежа Максимова. – Но этот формат не так неплох – в нём смогут принять участие больше коллективов и исполнителей, правда, жюри придется немного сложнее определяться с победителями. Я очень рада, что фестиваль живёт, и вновь собирает всех, кто ценит искренность и простоту в музыке. Фестивалю быть, и в мае мы соберёмся на большой гала-концерт.

К участию приглашаются творческие коллективы и исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур, гражданского персонала, ветеранов армии и флота, членов военно-патриотических клубов и объединений. Заявки и видеозаписи песен для оценки жюри принимаются до 18 апреля. Победителей и лучших исполнителей жители Заполярья смогут увидеть и услышать на гала-концерте, который планируется провести 15 мая, в день начала вывода Советских войск из Афганистана.