В Оленегорске стартовала череда памятных мероприятий, посвящённых 35-летию вывода советских войск из Афганистана

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Оленегорск, в рамках которой состоялась встреча с членами ветеранских объединений Кольского Заполярья. Мероприятие прошло в преддверии 15 февраля – 35-й годовщины окончания вывода советских войск из Афганистана. Эта дата в России отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«Мы видим, как наши солдаты в непростое для страны время выполняют боевые задачи в интересах Родины. Это было во времена Советского Союза, это продолжается сейчас – на специальной военной операции. Афганская война – тяжёлая страница в истории нашей страны. Многие из тех, кто прошёл через Афганистан, знают, что это такое, и помогают ребятам на фронте. В этом и заключается суть боевого братства, благодаря которому бойцы оказывают друг другу не только материальную, но и моральную поддержку. Я с большой благодарностью выслушаю вопросы, которые вы сегодня озвучите, и приму к сведению различные инициативы», – отметил глава региона.

Предметом обсуждения стали разнообразные темы – от медицинского обслуживания ветеранов боевых действий до утверждения единого праздника для советских и российских бойцов, которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах. В частности, заместитель председателя Кандалакшского городского отделения Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Владимир Яроховец отметил, что необходимо доработать вопрос о предоставлении бесплатных лекарств ветеранам боевых действий в медицинских учреждениях Мурманской области.

«Гражданская медицина должна быть готова к тому, что в связи со специальной военной операцией ветеранов боевых действий становится всё больше. Эти люди должны быстрее попадать на необходимые медицинские обследования. Мы подробно рассмотрим данный вопрос и подумаем, как его решить», – сказал Андрей Чибис.

Также председатель совета городской общественной организации «Совет ветеранов войны и труда г. Кировска» Олег Шубин выступил с инициативой о создании терапевтических кабинетов для ветеранов боевых действий в муниципалитетах Мурманской области. Также особое внимание было уделено увеличению пособий на захоронение участников и ветеранов боевых действий, оставшимся без родственников.

Валерий Лозован, представитель Мурманской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», поблагодарил главу региону за оказанную поддержку, благодаря которой были произведены ремонтные работы в помещениях организации.

Вопросы, пожелания и предложения, которые прозвучали на сегодняшней встрече с губернатором Мурманской области, будут зафиксированы и сформированы в поручения профильным ведомствам.

Также губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» в память о воинах-интернационалистах, погибших при выполнении служебного долга.

«Сегодня, действительно, очень важная дата. Мы вспоминаем подвиг наших воинов, наших солдат, наших защитников Отечества, которые выполняли поставленную команду и защищали интересы нашей страны. Мы помним, кого нет с нами, и желаем здоровья тем, кто жив. Очень важно, что на подвигах таких воинов и защитников воспитано и нынешнее поколение, которое сейчас, так же, как и в предыдущие годы, снова защищает интересы нашего государства. То, что сделали воины-интернационалисты, в значительной степени легло в основу воспитания будущих защитников. Я благодарю всех, кто собрался сегодня здесь, и продолжил традицию, заложенную в этом городе много лет назад. Это вызывает огромное уважение. Спасибо, что чтите память воинов, которые защищали нашу страну. Мы также будем помнить их всегда!», – сказал Андрей Чибис.

Почтить память павших героев пришли участники боевых действий, дети войны, представители ветеранских общественных организаций, школьники, юнармейцы и волонтёры.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, делегация правительства Мурманской области посетила гала-концерт XXVIII открытого областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», посвящённого 35-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Кольском Заполярье.

В рамках торжественного мероприятия глава региона вручил Благодарственные письма губернатора Мурманской области участникам боевых действий в Афганистане.

Фото: https://gov-murman.ru