В Оленегорске стартовали соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе на призы мастера спорта СССР по классической борьбе Петра Молокова

Состязания приурочены к 75-летию выдающегося тренера. В них принимают участие юноши 2013-2015 годов рождения из Мурманской области (из Мурманска, Снежногорска, Гаджиево, Полярного, Апатитов, Кольского района, Оленегорска), а также гости из Республики Карелия и Архангельской области.

Председатель профильного комитета регионального парламента Лариса Круглова тепло приветствовала участников турнира.

- Основой успеха любого спортсмена всегда является самоотверженный и профессиональный труд тренера, - подчеркнула парламентарий. - Пётр Васильевич Молоков за время своей работы подготовил целую плеяду мастеров спорта России, победителей Всероссийского турнира «Северное Сияние», Первенства России, Чемпионата и Первенства Северо-Западного Федерального округа, победителей и чемпионов международных турниров, как в России, так и за рубежом. Такие люди, как он, это золотой фонд спортивного и тренерского цеха нашего региона.

Депутат поздравила заслуженного тренера с юбилеем, пожелала ему крепкого здоровья, вдохновения, новых побед воспитанников.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/048/u0q70jba2fe3swfvpve0i9j5k5ebjgsl.jpg