В Оленегорске стартует кинопрограмма «Во славу Подвига: искусство на войне»

С 22 по 25 октября состоится серия кинопоказов, посвящённая 80-летию Великой Победы и 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Как сообщает vk.com/murmanculture, зрителей ждут знаковые фильмы режиссёров-фронтовиков и картины военных лет с последующим обсуждением, что позволит глубже осмыслить бессмертный подвиг защитников Родины через искусство кино.

Мероприятия пройдут на нескольких площадках Оленегорска: в центре культуры и досуга «Полярная звезда», школах, библиотеках и войсковых частях. Основные сеансы состоятся в концертном зале «Полярная звезда» (Ленинградский просп, 5).

Проект реализован благотворительным фондом «Доброта Севера» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, компании «Северсталь» и администрации Оленегорска. Партнёры кинопрограммы: киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького, «Ленфильм» и «Мосфильм».

Вход свободный. (12+).

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284677%2Fwall-139605315_31126