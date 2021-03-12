В Оленегорске увековечат память о режиссёре Александре Роу

8 марта 2021 года исполнилось 115 лет со дня рождения легендарного советского режиссёра Александра Роу. Одним из самых известных его творений стала киносказка «Морозко», зимние сцены которой были отсняты в окрестностях Оленегорска в 1964 году.

Прибытие столичных артистов стало важным событием. Горожане активно помогали съемочной группе. Директор спорткомплекса Константин Браславский стал каскадером для трюков Бабы-яги, роль которой мастерски исполнил Георгий Милляр, а актеры местного ТЮЗа и спортсмены играли в массовых сценах. Органы власти с руководством комбината всячески содействовали в решении бытовых и организационных вопросов. В декабре того же года Александр Артурович в Оленегорск привез уже готовую ленту. Оленегорцы первыми в стране смотрели фильм, в котором с радостью узнавали родные места, своих соседей, друзей и знакомых.

Как сообщает региональное Министерство культуры, 13 марта на фасаде Дворца культуры в Оленегорске, где прошел первый отечественный показ «Морозко», будет установлен первый в России памятный знак режиссеру. Дата тоже выбрана не случайно: съемки киноленты начались в Оленегорске именно 13 марта 1964 года.