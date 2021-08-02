В Оленегорске в текущем году отремонтировано 20 тысяч кв. метров дорог и тротуаров

Реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году «Сквер Космонавтики», ремонт Дома физкультуры, обновлённый стадион, дорожные работы на улицах и во дворах стали объектом внимания губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в ходе рабочей поездки в Оленегорск.

Губернатор в сопровождении главы Оленегорска Олега Самарского совершил прогулку по городу и осмотрел находящиеся в работе объекты. Усилия органов местного самоуправления по приведению города в порядок получили высокую оценку главы региона.

«Вижу, что в Оленегорске идёт нормальная работа. Сделали стадион – то, о чём мы договаривались в прошлом году. Ремонтируется спортивный комплекс, делается большой проект «Сквер Космонавтики», вокруг делаются дороги. В этом году в Оленегорске рекордное количество – 20 тысяч кв. метров дорог и тротуаров в работе, такого не делалось никогда. Те ресурсы, которые мы выделяем, идут в дело», – отметил по итогам инспекции Андрей Чибис, подчеркнув, что об изменениях к лучшему говорят сами жители Оленегорска.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам губернатора, не обходится и без проблем, но проблемы эти характерны для всей области. Главная из них – ямы во дворах.

«Мы вынуждены будем искать системное решение, в целом это беда всех без исключения наших городов, потому что дворами не занимались много лет. Сейчас мы активизировали эту работу. Но в целом город преображается, он чистый и становится всё более благоустроенным. Это здорово!», – подытожил Андрей Чибис.