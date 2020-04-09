В Оленегорске возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя по факту получения взятки

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов города Оленегорска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По данным следствия, в феврале 2020 года в производстве судебного пристава-исполнителя находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с жителя города Оленегорска, являющегося индивидуальным предпринимателем. Подозреваемая, являясь должностным лицом, предложила должнику за взятку совершить ряд незаконных действий, направленных на неотчуждение имущества должника в пользу взыскателя, а также способствование окончанию исполнительного производства и возвращению исполнительного документа взыскателю.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, за совершение незаконных действий злоумышленница получила незаконное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. 25 февраля текущего года после получения денежных средств подозреваемая была задержана.

Противоправная деятельность судебного пристава-исполнителя выявлена и пресечена благодаря работе оперативных сотрудников МО МВД «Оленегорский».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.