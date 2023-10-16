В Оленегорске впервые состоялось мероприятие «Творческая осень» для жён военнослужащих, инициированное Единым волонтёрским центром

Организаторы и волонтеры вместе с тридцатью наставниками провели для участниц более 30 мастер-классов и лекций о творческой самореализации.

Третий год проходит проект «Творческая осень» в разных городах и посёлках Мурманской области. На нескольких площадках Дома культуры Оленегорска собрались более 200 участниц - это супруги военнослужащих, женщины-военнослужащие и жены участников СВО, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Здесь участницы получили позитивные эмоции и новые навыки.

«Оленегорск выбран неслучайно. Он объединяет три воинские части вокруг, соответственно девушки могут легко добраться в сам город на наше мероприятие. Мы уже видим те эмоции, которые они испытывают от знакомств и мастер-классов. Эти впечатления они потом принесут в свою семью», - рассказала идейный вдохновитель проекта, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

30 мастеров-наставников поделились с участниками знаниями и навыками по разным направлениям. Треть из них - бывшие участницы проекта, которые выходят на новый уровень развития своего творчества.

«Я с самого детства занимаюсь творчеством. И когда я начала создавать свои панно в технике макраме, я поняла, что готова делится этим и с другими, обучать. Чтобы девушки могли не только украсить своё пространство, сделать подарки родным, но и начать зарабатывать. Здесь, на «Творческой сени», я впервые стала мастером. Волновалась за результаты участниц, но, увидев их добрые и красивые лица, была уверена, что все получится», - рассказала мастерица Ирина Заболтина из Оленегорска.

«Огромное спасибо мастерицам, которые сегодня проводят лекции, делятся своими навыками и успехами. Благодаря вам у нас сегодня яркая осень, насыщенная и творческая. Желаю всем плодотворной работы и новых знакомств, а тем, кто у нас в городе впервые-наилучших впечатлений», - отметила заместитель главы администрации города Оленегорска Оксана Стёпкина.

«Творческую осень» мы безусловно будем продолжать, потому что это отличные возможности для обучения девушек из городов и посёлков нашего региона, а для мастеров - рост и развитие. Нам пишут из удалённых населённых пунктов, и мы будем приезжать даже в самые небольшие и удалённые из них. Следующая точка - Североморск-3», - подвела итоги Евгения Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru