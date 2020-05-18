В Оленегорске выявлены нарушения требований законодательства в части обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения

Прокуратурой города Оленегорска совместно со специалистами ОНД г. Мончегорска г. Оленегорска и Ловозерского района УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской области проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности государственного областного унитарного предприятия «Оленегорскводоканал».

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства в части обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, а именно установлено, что в нарушение требований федерального закона от 22 июля 2008 г . № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарные гидранты, расположенные на территории города находились под снегом, в связи с чем беспрепятственный доступ к ним обеспечен не был.

Согласно Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2012 № 644, обязанность обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов, следить за возможностью беспрепятственного доступа к ним в любое время года, возложена на организацию водопроводно-канализационного хозяйства.

По итогам проверки прокуратурой города Оленегорска в адрес руководителя ГОУП «Оленегорскводоканал» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

В настоящее время представление рассмотрено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.