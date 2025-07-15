В Оленегорске завершается дорожная кампания в рамках плана «На Севере – жить!»

В Оленегорске продолжается дорожный сезон. На улично-дорожной сети города работы ведутся в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

На улице Западной все работы выполнены на 100%, обновлены тротуары, проезжая часть и заменен бортовой камень. Завершаются дорожные работы на улице Восточная, а также проезде между улицами Строительной и Восточной — подрядчик укладывает основной слой дорожного полотна.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, следующим этапом станет монтаж осветительных столбов и оборудования для регулирования транспортного потока. Готовность объектов на улице Восточная — 98%, а на участке от улицы Строительной до дома № 4 на улице Восточная — 90%. На улице Западная работы завершены ранее.

Всего в процессе дорожных работ планируется отремонтировать порядка 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также обустроить тротуары и три автомобильные стоянки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550391/#&gid=1&pid=4