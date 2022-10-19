В Оленегорске завершается капитальный ремонт фасада спортшколы «Олимп»

Благодаря поддержке правительства Мурманской области преображается здание спортивной школы «Олимп» в Оленегорске. О темпах работ по капитальному ремонту фасада рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Вот уже несколько лет мы планомерно приводим в порядок здание спортшколы «Олимп». Уже капитально отремонтированы беговые легкоатлетические дорожки, трибуны и подтрибунные помещения, смонтирована новая система отопления с установкой автоматизированного теплового пункта, заменены системы вентиляции, электроснабжения и холодного водоснабжения. В настоящее время завершаются работы по капитальному ремонту фасада здания и благоустройство сквера «Надежда», прилегающего к спортшколе. Все вместе будет представлять единый архитектурный ансамбль. При этом будет сохранен исторический облик здания в виде факела олимпийского огня», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, подрядчик утеплил фасад и активно монтирует облицовочные панели из металлокассет. Настоящей изюминкой обновленного здания спортшколы «Олимп» станет архитектурно-художественная подсветка, монтаж которой начнется в ближайшее время. Также завершаются ремонт входных групп. Все работы должны завершиться до конца октября.

Однако на этом преображение спортшколы «Олимп» не закончится. В планах на 2023 год планируется ремонт второго этажа здания.

Фото: https://gov-murman.ru