В Оленегорске завершается капитальный ремонт музыкальной школы

«Сегодня смело можно говорить, что работы вышли на финишную прямую. Подрядчик полностью завершил работы по фасаду, кровли и благоустройству прилегающей территории. Также уже смонтированы все окна и двери, выполнена стяжка полов и уложена керамогранитная плитка. На сегодняшний день рабочим осталось закончить ремонт лестничных маршей, установить перила и сантехнику, а также уложить линолеум», - отметила начальник управления по реализации проектов по обеспечению жильем и программ капитальных ремонтов Министерства строительства Мурманской области Александра Карпова.

Все работы идут в графике и должны завершиться до конца ноября.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в прошлом году этот же подрядчик капитально отремонтировал здание действующий музыкальной школы. Теперь же заканчивает приводить в порядок второй корпус учреждения дополнительного образования, который с 2013 года находился в аварийном состоянии.