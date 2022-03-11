В Оленегорске завершён капитальный ремонт фасада Дома физкультуры. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Здание Дома физкультуры было построено в 1968 году. И, конечно, после полувека активной эксплуатации нуждалось в ремонте. На выделенные из резервного фонда бюджета Мурманской области 14 миллионов рублей была частично заменена кирпичная кладка, а также утеплен и облицован композитными панелями фасад. Таким образом, Дом физкультуры обрел свой окончательный облик. До недавнего времени здание радовало жителей и гостей города лишь главным фасадом», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, однако, на этом преображение Дома физкультуры не закончится. В 2022 году планируется сделать капремонт внутренних помещений спортивного объекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442357/#&gid=1&pid=1