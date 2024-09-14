В Оленегорске завершена дорожная кампания по плану «На Севере – жить»

В Оленегорске завершены ремонтные работы на дорожных объектах в рамках стратегического плана «На Севере — жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

На Советской улице отремонтирован участок от дома №1 по ул. Парковая до ж/д переезда, а также участок на улице Парковой от дома №1 до дома №3. Подрядная организация обновила дорожное полотно проезжей части, заменила люки колодцев, укрепила обочины и нанесла разметку.

Также отремонтирован проезд от дома №3 корп. 4 по улице Южная до дома №9 на Молодёжном бульваре. В процессе работ на объекте дорожники обновили более 5 тысяч кв. метров полотна на проезжей части и тротуарах, заменили более тысячи погонных метров бортового камня, установили металлические пешеходные ограждения, обновили дорожные знаки, а также заменили люки колодцев. Для обеспечения безопасности дорожного движения на проезжей части установлены дорожные неровности, а для удобства жителей на участке ремонта выполнено устройство трёх автостоянок.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, всего в этом году в Оленегорске обновлено более 7,1 тысячи кв. метров дорожного покрытия. В рамках контракта подрядчик также провел работы по устройству наружного освещения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/