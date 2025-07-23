В Оленегорске завершилась дорожная кампания в рамках плана «На Севере – жить!»

В Оленегорске на улицах Западная, Восточная и проезде от ул. Строительная к ул. Восточная, 4 завершились ремонтные работы в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В рамках дорожной кампании отремонтировано 6870 кв. метров асфальтобетонного покрытия, выполнено устройство тротуаров общей площадью 350 кв. метров, установлены опоры освещения и технические средства организации дорожного движения.

Как отмечает администрация муниципалитета, ранее завершился ремонт региональной автомобильной дороги «Автоподъезд к н.п. Высокий». Работы на объекте проведены в рамках программы реновации ЗАТО. В ходе работ выполнена замена дорожного покрытия общей протяжённостью более 2 км, произведено выравнивание обочин, а также нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550786/#&gid=1&pid=4