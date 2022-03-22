В Оленегорске завершились соревнования по конькобежному спорту 62-го Праздника Севера учащихся

В минувшие выходные на стадионе спортивной школы «Олимп» в Оленегорске завершились соревнования по конькобежному спорту в рамках 62-го Праздника Севера учащихся. В состязаниях приняли участие спортсмены в возрастной категории от 9 до 17 лет.

С 17 по 20 марта за победу боролись 130 конькобежцев из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска и Сортавала.

В смешанных эстафетах 4х400 м во всех возрастных категориях победу одержала команда «Мурманск-1».

Как сообщает региональное Министерство спорта, в беге на различные дистанции лучшие результаты показали мурманчане Константин Воеводин, Владимир Сирант, Александр Цолин, Валерия Журба, Виктория Медведева, Александра Чистякова; оленегорские спортсменки Ксения Коржова, Анна Курасова, Кира Гришанова, Мария Валигура, а также Александра Чеснокова из Мончегорска.