В Оленегорске завершился капитальный ремонт спортзала Дома физкультуры. Об этом сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«За 53 года эксплуатации Дома физкультуры в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. В итоге пол в спортивном зале пришёл в негодность – сколы, трещины и просевший пол от износа лаг стал представлять угрозу для юных спортсменов. На его капитальный ремонт из бюджета Мурманской области было выделено больше 9 миллионов рублей», – отметил Алексей Грачиков.

Подрядчик приступил к работам во второй половине мая. За три месяца в спортзале было полностью демонтировано старое покрытие и основание пола. Рабочие уложили новые лаги и новое покрытие из более долговечного материала. Капитальный ремонт была завершен точно в срок – в конце августа, а юные волейболисты, баскетболисты и футболисты уже успели оценить его по достоинству.

В планах у администрации Оленегорска привести в порядок фасад и фойе Дома физкультуры, сообщает Министерство строительства Мурманской области.