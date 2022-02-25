В Оленегорске завершился капремонт внутренних помещений и инженерных сетей спортшколы «Олимп»

В Оленегорске завершился капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных сетей спортивной школы «Олимп». Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«За последние два года спортшкола «Олимп» в Оленегорске заметно преобразилась. В 2020 году были приведены в порядок трибуны и беговые легкоатлетические дорожки, а также смонтирована новая система отопления с установкой автоматизированного теплового пункта. В настоящее время завершился и капитальный ремонт подтрибунных помещений, в рамках которого полностью заменены системы вентиляции и электроснабжения. Обновлена отделка помещений первого этажа спортшколы. Кроме того, на средства из резервного фонда была заменена система холодного водоснабжения – в ходе капитального ремонта были выявлены аварийные участки трубопроводов и пришлось проводить дополнительные работы», – отметила Ирина Вабищевич.

Теперь с уверенностью можно сказать, что у 715 юных спортсменов Оленегорска есть комфортные условия для тренировок. Однако на этом преображение спортшколы «Олимп» не закончится. В планах на 2023 год планируется ремонт второго этажа здания, сообщает региональное Министерство строительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441097/#&gid=1&pid=4