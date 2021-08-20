В Оленегорском районе запрещена любительская и спортивная охота

На общедоступных охотничьих угодьях в районе Оленегорска введён запрет охоты в связи с выявлением специалистами государственной ветеринарной службы Мурманской области личинок трихинеллеза в мясе медведя. Соответствующее постановление правительства Мурманской области подписано и опубликовано.

«В соответствии с ветеринарным законодательством на территории Оленегорского района введены ограничительные мероприятия по трихинеллезу диких животных, так как при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы в пробах мяса медведя обнаружены личинки трихинелл», - пояснила заместитель председателя регионального комитета по ветеринарии Виктория Гомерова.

Трихинеллез – паразитарная болезнь человека и животных, вызываемая паразитированием трихинелл, кишечных нематод, личинки которых мигрируют в поперечнополосатые мышцы и там инкапсулируются. Трихинеллезом болеют как домашние животные (свиньи), так и дикие животные (медведи, кабаны, барсуки). Человек заражается при употреблении в пищу зараженного личинками паразита мяса, что особенно часто имеет место среди охотников и в личных подсобных хозяйствах.

У человека трихинеллез протекает тяжело. Основными клиническими признаками являются: лихорадка, которая может длиться от 1 до 6 недель, отек век, одутловатость лица, боли в мышцах, различные высыпания на коже. При тяжёлом течении болезни боли в мышцах могут принимать генерализованный характер, что ведет к полной обездвиженности больного и даже летальному исходу.

Как сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области, реализация указанного нормативного правового акта позволит не допустить распространение очагов трихинеллеза в общедоступных охотничьих угодьях Оленегорского района.