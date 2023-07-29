В Оленегорской центральной городской больнице прошли практику студенты-медики из Санкт-Петербурга

Студенческий медицинский отряд «Нейрон», состоящий из представителей Санкт-Петербургского государственного университета, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова и Северо-Западного государственного медицинского университета им И.И. Мечникова в течение месяца трудились в Оленегорской ЦГБ.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, 21 студент с первого по четвёртый курс работал в терапии, хирургии, инфекционном отделении, приемном покое и реанимации. 9 будущих медиков были трудоустроены на должности среднего медперсонала, ещё 4 – младшими медицинскими сотрудниками.

«Очень понравился городок, больница, люди. Мы не просто работаем, мы еще интересно проводим свободное время: устраиваем конкурсы и викторины, гуляем по городу, поем песни. В будущем некоторые из нас планируют вернуться на работу в Оленегорск», – поделились впечатлениями ребята.

«Сами ребята, обучающиеся в Санкт-Петербурге, из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Воронежа, Краснодара, Ленинградской области, Донецка и Донецкой области, Ставрополя. Очень приятно, что наш северный городок останется в памяти у будущих нейрохирургов, педиатров, гинекологов и реаниматологов. И, конечно, будем рады видеть их у нас после окончания вузов», – отметили наставники – врачи Оленегорской ЦГБ.

Фото: https://gov-murman.ru